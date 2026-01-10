ME:I¡¢¿·¶Ê¡ÖL¤ÈR¡×²»¸»ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
ËÜ³Ú¶Ê¤ÏTBS¡¢BS11¤Ç2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¡ÙÂè2´ü¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾ð½ïÅª¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¡ÉL¤ÈR¡É¤ËÎã¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¤Þ¤¿¡¢²»¸»ÇÛ¿®¤ËÈ¼¤¤TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¡ÙÂè2´ü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£ ±ÇÁü¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¤Èå«¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖL¤ÈR¡×¤Î¾ð½ïÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿5¿Í¤Î»Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£