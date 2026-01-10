ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の９日の放送では、ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）の結婚パーティーが描かれた。

一時はどうなるかと思われた結婚のあいさつだったが、トキをめぐり、ウソや隠し事を全てがさらけ出されることになり、最後は「だらくそがー！」とみんなで叫んで笑顔があふれた。

公式インスタグラムでは９日、トキとヘブンの結婚パーティーのシーンで準備された「島根のハレの日料理」が公開された。「お祝いには欠かせない奉書焼きや、紅白が鮮やかな柿なますや、扇型や花型がかわいい箱ずしに、黒田セリのおひたしなど。さらにヘブンさんの好物・エッグスフーフーも。たくさんのご馳走が並びました」とヘブン先生の好物、目玉焼きも大量に皿に盛られたことも紹介された。

「こんなに素晴らしいお祝いの郷土料理が並んでいたんですね。エッグスフーフーまで並んでいたとは！気がつきませんでした」「どれも立派なご馳走 手の込んだ綺麗な物ばかり、ヘブンさんの大好物もあって、素敵な婚礼料理ですね」「花の形のお寿司が可愛らしい」「箱ずし食べたい！」「蒲鉾みたいに見えたのは箱ずしなんですね。可愛い」「見えないところで、こんなに手の込んだお祝い膳も！手のかかるお煮しめまで作ってある〜」など感動の声が届いている。