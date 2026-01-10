定年後も家事は一切やらず「殿様」状態だった父。家を出ていくことにした娘・史子は、残された母が気がかりで…『殿さまとわたし』（３）【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月17日）********介護にまつわる悩みは人それぞれ、単なるファミリードラマの枠には入りきらない、シビアな人生ドラマがそこにはあります。長年にわたり父と母を介護し支えてきた漫画家・ぬまじりよしみさんが描く『殿さまとわたし(1)』から、一部を抜粋して紹介します。主人公・史子の父は、典型的な昭和の人間。定年を迎えて変わるかと思いきや、態度は変わらず「殿様」状態に。史子が苦言を呈したら「ここは俺の家だ」と言い出して――

* * * * * * *

前話はこちら

お姉ちゃんのやさしい旦那さん

家を出るのは結婚の時かと思ってた↓↓↓

遠恋の彼氏

妊娠した↓↓↓



『殿さまとわたし(1) 』（著：ぬまじりよしみ／双葉社）

いいコは避妊しないんだ…

第４話へ続く。

※本稿は『殿さまとわたし(1)』（双葉社）の一部を再編集したものです。