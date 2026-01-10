ロバート馬場、50円＆食材3つで「ふわとろスープ」 反響相次ぐ「食べすぎた正月明けに」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「50円で幸せ…？食材3つで家計救済スープ【えのき＆白菜のふわとろスープ】失敗しない“とろみ”の付け方も伝授（年始の暴飲暴食後にもオススメです）」と題した動画をアップした。
【動画】食べすぎた正月明けに！50円＆食材3つで「ふわとろスープ」レシピ
概要欄では「今回は一人前約50円！食材3つでできちゃう「ふわとろスープ」です。冷蔵庫で余りがちな「焼肉のタレ」で味もバッチリ決まるので簡単にできちゃいます♪ヘルシーで年末年始に食べすぎてしまった方にもおすすめなので、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
約9分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「食べすぎた正月明けに良さそう」「50円でこんなにおいしくできるなんて」などといった感想が相次いで寄せられている。
