プロ野球・西武は9日、11月に支配下契約を結んだ林安可選手の入団会見を台湾の台北市で行ったことを発表しました。

林選手は左投左打、身長184センチの大型外野手で背番号は73に決まっています。台湾プロ野球では中軸をつとめ、2020年に本塁打王、打点王の2冠に輝いています。

会見では西口文也監督と西武ファンからのメッセージが送られました。また林選手の高校時代の監督も会見場に訪れ、花束を手渡しました。

林安可選手の前所属の統一ライオンズの林岳平監督は「最初は投手との二刀流だったので、初の監督としては荷が重いと感じたのを覚えています。そうしたなか、彼に将来海外に行きたいのなら打者に専念した方が良いのではないかとアドバイスし、こうして野手として日本に行くという夢を叶えました。埼玉西武ライオンズの西口文也監督が統一ライオンズで臨時コーチをしていたとき、私は選手としてアドバイスを多くもらいました。西口監督のもと、林選手が活躍できることを願っています」とエールを送りました。

▽以下、林安可選手コメント埼玉西武ライオンズに入団できること、心からうれしく思います。そして、僕の夢のために背中を押してくれた統一ライオンズには感謝しかありません。今回の契約に至ることができたのは台湾で関わってくれた恩師や仲間、スタッフの皆さんのおかげです。日本のプロ野球は、台湾でも視聴することができるので、ぜひ応援してほしいです。そして、機会があれば台湾で埼玉西武ライオンズの試合を行い、台湾の皆さんに活躍した姿を見せることができたらとてもうれしいです。いち早くチームの力になり、優勝と日本一に貢献できるようにがんばります。