元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサーが、夫でお笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之らとスペインを旅行する様子をアップした。

１０日に自身のインスタグラムを更新。青木は８日の投稿で「２０２６年のお正月休みは家族でスペイン旅行してきました」と明かしており、この日も思い出ショットを投稿。「間にバルセロナ一泊トリップを挟んでのマドリード滞在」と説明。「行ったところ、時系列ごちゃごちゃですが」と前置きして「今回の旅行最大の目的、レアル・マドリード戦 盛り上がりもすごかったし、屋根のあるスタジアムがとても暖かかったことに感動しました」「ベルナベウスタジアムツアー」「プラド美術館」「ソフィア王妃芸術センター」「雨宿りに入ったタパスが美味しいお店」と訪れた場所を伝えた。

「＃子どもとお出かけ ＃マドリード旅行」とハッシュタグをつけ、スタジアムで撮影した家族ショットをアップ。レストランのような場所で矢部が息子２人と楽しそうに話している写真も見せた。

レアな家族ショットにフォロワーは大興奮。「ファミリーお写真素敵です」「お幸せで」「仲良しファミリーですね！」「やべっち！！」「やべっちも」とほっこりしていた。

青木アナは慶大在学中に「ミス慶応」に輝き、２００５年にＴＢＳ入社。１２年末に退社後、１３年３月に矢部と結婚し、２人の息子が誕生した。身長１７４センチでモデルとしても活躍している。