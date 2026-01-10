¸øÉ½Á°Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤òSNSÅê¹Æ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬8ÆüÌë¤Ë¸øÉ½Á°Åý·×¤Î°ìÉô¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬9ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·ÐºÑ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸øÉ½¼ê½ç¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9Æü¸áÁ°¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯12·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Î¿ôÃÍ¤ò´Þ¤à¡¢Ì±´ÖÉôÌç¤ÈÀ¯ÉÜÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤ÎÁý¸º¤Ë´Ø¤¹¤ëËÀ¥°¥é¥Õ¡£ÂçÅýÎÎ·ÐºÑ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸ÛÍÑÅý·×¤ÏÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ëºÇ½ÅÍ×»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤ËËÜÍè¿µ½Å¤Ê°·¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï»Ô¾ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£