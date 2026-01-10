TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前10時7分に、暴風警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表 10日10:07時点

富山県の海上では、10日夕方から暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□暴風警報【発表】
　10日夕方から11日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■高岡市
□暴風警報【発表】
　10日夕方から11日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■魚津市
□暴風警報【発表】
　10日夕方から11日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■氷見市
□暴風警報【発表】
　10日夕方から11日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■滑川市
□暴風警報【発表】
　10日夕方から11日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■黒部市
□暴風警報【発表】
　10日夕方から11日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■南砺市
□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■射水市
□暴風警報【発表】
　10日夕方から11日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■上市町
□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■立山町
□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■入善町
□暴風警報【発表】
　10日夕方から11日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■朝日町
□暴風警報【発表】
　10日夕方から11日昼前にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s
□なだれ注意報
　10日にかけて注意