気象台は、午前10時7分に、暴風警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町に発表しました。

富山県の海上では、10日夕方から暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■富山市

□暴風警報【発表】

10日夕方から11日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

風向 南西

・海上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報

10日にかけて注意



■高岡市

□暴風警報【発表】

10日夕方から11日昼前にかけて警戒

（以後も警戒必要）

風向 南西

・海上

最大風速 20m/s





■魚津市□暴風警報【発表】10日夕方から11日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）風向 南西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報10日にかけて注意■氷見市□暴風警報【発表】10日夕方から11日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）風向 南西・海上最大風速 20m/s■滑川市□暴風警報【発表】10日夕方から11日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）風向 南西・海上最大風速 20m/s■黒部市□暴風警報【発表】10日夕方から11日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）風向 南西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報10日にかけて注意■南砺市□なだれ注意報10日にかけて注意■射水市□暴風警報【発表】10日夕方から11日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）風向 南西・海上最大風速 20m/s■上市町□なだれ注意報10日にかけて注意■立山町□なだれ注意報10日にかけて注意■入善町□暴風警報【発表】10日夕方から11日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）風向 南西・海上最大風速 20m/s■朝日町□暴風警報【発表】10日夕方から11日昼前にかけて警戒（以後も警戒必要）風向 南西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報10日にかけて注意