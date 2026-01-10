1月9日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「保湿を叶える！ふんわりマット肌のつくり方」が紹介されました。

【映像】蛯原友里が「すごくキレイ」と驚き！乾燥する冬に試したい”保湿を叶える”ふんわりマット肌

教えてくれたのは、ヘア＆メイクアップアーティストの金澤美保さん。

たしかなメイク理論と実用的なテクニックを持ち合わせるだけでなく、親しみやすい寄り添ったスタイルが多くのモデルや俳優から支持を集め活躍中です。

まず初めに、保湿力の高い化粧水を仕込んで、潤いのある肌に整えていきます。

顔全体に化粧水が染み込むようにコットンで優しくなじませます。こうすることで汚れの拭き取りと保湿を1度に行えるのだそう。

再び化粧水を手に取り、手のひらで化粧水を重ねづけして肌に浸透させます。

次にビューティギアを下から上へ滑らせるようにして、さらに化粧水の浸透を促していきます。

お次は美容液。オイル状のものを使っていきます。

手に適量出したら、顔全体になじませます。

オイル系の美容液は適量をしっかりと肌に入れ込みましょう。

次はクリーム。気持ち多めに取り、手全体に馴染ませてから包み込むように塗布していきます。

今回はさらにクリームを重ね付け。

指に適量取ったら、乾燥崩れが起きやすい目尻などを重点的に、丁寧に塗り込んでいきます。

肌が手に吸い付くようになったらしっかりと保湿できている合図です。

次はベースメイクをレッスン。

まずはマットな下地から。テカリやすいところにだけ使っていきます。

崩れやすい小鼻まわりやテカリやすいTゾーンに塗り広げます。

目の下から小鼻横に塗り広げると、マット肌の映えるフラットな肌に。

続いては保湿力の高い下地。

手に適量出し、顔の中心から外側に向かって、全体に優しく伸ばしていきます。

さらにスポンジで肌にしっかりとなじませ、首にも塗り広げていきます。首まで塗ることで顔だけ白浮きしなくなるのだそう。

お次はリキッドタイプのファンデーション。今回はマットタイプとツヤタイプの2個を使います。

マットとツヤを3対1の割合で手に出し、2つのリキッドファンデーションをムラが出ないようにしっかり混ぜ合わせます。

白いツヤファンデを混ぜることで、保湿力アップ＆くすみの防止に。

混ぜたリキッドファンデーションを密度の高いブラシに取り、顔の中心から外側に向かって塗り広げていきます。

まぶたや小鼻まわりなどの崩れやすい部分はスポンジで丁寧にのせましょう。

続いて、先ほどのファンデーションに少しだけ白を追加して混ぜ、もう一段明るめにした後にスポンジに取り、目尻の横と目の下のあたりにのせていきます。

ワントーン明るくしたファンデーションをのせることで、顔に立体感が生まれるのだそう。

続いてはコンシーラー。

コンシーラーは密着性の高いリキッドタイプを使用することで、保湿した肌でも崩れにくくなります。

ブラシに取り、小鼻のキワなど赤みの気になる部分やカバーしたい部分にのせていきます。

最後はフェイスパウダー。ふんわりマットな肌に仕上げていきます。

頬・額の広い面からふんわりのせ、鼻や口まわり、まぶたなど細かい部分にのせていきます。

ブラシをつぶして先端を細くして持つことで、キワなど細かい部分にもフィットし、さらに隙のない肌に仕上がるのだそう。

これで「保湿を叶える！ふんわりマット肌」の完成！

スキンケアと下地でしっかり保湿を仕込むことで叶うふんわりマット肌。ぜひみなさんもこの冬に試してみて。

番組MCの蛯原友里さんは「すごくキレイなマット肌に仕上がっていましたね。スキンケアの段階でお肌をしっかり保湿して、土台を整えるのが大切なんですね」とコメントしました。