»³ËÜÍ³¿¡¢¼«¿È¥á¥¸¥ãー½é¤Î¡Ä¡¡2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë MLB ¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º vs ¥É¥¸¥ãー¥¹¡¡¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ú¥¯¥¤¥º¡ª¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û
MLB¤Î¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ê¥Ê¡¦¥êー¥°¡Ë¤¬10·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸åÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç»³ËÜ¤¬Ã£À®¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï²¿¤«¡©¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢¨°Ê²¼¡¢2025Ç¯10·î15Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º
³«ºÅ¡§2025.10.15
²ñ¾ì¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É
·ë²Ì¡§[¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º] 1 - 5 [¥É¥¸¥ãー¥¹]
¡¡MLB¤Î¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ê¥Ê¡¦¥êー¥°¡Ë¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸åÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ãー½é¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤³¤Î»î¹ç5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£7²óÉ½¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡1²óÎ¢¡¢»³ËÜ¤Ï¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤Î1ÈÖ ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³«»ÏÁá¡¹¤ÎÄËÎõÈïÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤¬»³ËÜ¤ò±ç¸î¤¹¤ë¡£2²óÉ½¡¢¤Þ¤º¤Ï6ÈÖ ¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤»Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç9ÈÖ ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤ÁµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡1ÂÐ2¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¥êー¥É¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿6²óÉ½¤Ë¤Ï5ÈÖ ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ー¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¡¢7²óÉ½¤Ë¤ÏÂçÃ«¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë8²óÉ½¡¢7ÈÖ ¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡½é²ó¤³¤½¼ºÅÀ¤·¤¿»³ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£9²óÎ¢¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¥á¥¸¥ãー½é¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ