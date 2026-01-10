阪神・淡路大震災の犠牲者を悼み、神戸・東遊園地（神戸市中央区）で毎年1月17日に開かれる「1.17のつどい」。



灯籠でかたどる文字が、31年目の2026年は『つむぐ』に決まった。

公募で決定した『つむぐ』の文字を発表する「1.17のつどい」藤本真一・実行委員長〈2026年1月9日 15時5分 神戸市中央区・東遊園地〉

一般市民の応募（41通）の中から実行委員会が選んだ。実行委はその理由として、「日本中にいる地震で困っている人たちの気持ちを、未来につむいでいきたい」という応募者の思いを挙げた。

「1月17日は過去を振り返るだけではなく、ひとりひとりが想いを受け取り、次へと手渡す日に」藤本さんは語る

藤本真一・実行委員長は「追悼の思いを胸に刻みながら、これから先に震災の記憶と教訓をつないでいくと思いや、今を生きる私たちが、震災のことを共有しながら、未来に手渡していくことが、『つむぐ』という言葉に込められている」と話した。

昨年（2025年）は震災から30年 『よりそう』の文字が浮かび上がった〈2025年1月17日撮影〉

1月17日の午前5時46分には、6000本の竹と紙の灯籠でかたどられた『1995 つむぐ 1.17』の文字に追悼の灯りが灯される。

■「『つむぐ』はすてきな言葉」応募者からのメッセージ（神戸市在住）

「つむぐ」というのは、糸をつないで布を作るように、人と人のつながりを大切にするという意味があります。阪神・淡路大震災では、たくさんの人たちが助け合って生きぬきました。いまも日本中に地震で困ってる人がいます。その人達の気持ちを、僕たちが未来につむいでいきたいです。つむぐは、最近習ったすてきな言葉です。

灯籠の文字は、震災21年の2016（平成28）年から公募となり、11年目。



この10年間の文字は、2016年から順に、未来・光・伝・つなぐ・きざむ・がんばろう・忘・むすぶ・ともに・よりそう となっている。