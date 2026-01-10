「コーデ思い付かない」日に！【GU】上下セットで着られる♡「優秀アイテム」

毎日コーデを考えるのが大変……。そんな大人女性の強い味方になってくれるのが、合わせるだけでサマ見えが狙えるセットアップアイテム。プチプラで揃えるなら、【GU（ジーユー）】のアイテムをチェック！ 今回は、気軽に着られるスウェットの上下セットをご紹介。カジュアルさもこなれ感も備わったセットアップコーデで、周りと差をつけて。

大人カジュアルに仕上がるナロースカートコーデ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットショートパーカ」\1,990（税込・セール価格）、「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

こちらはセットアップ可能なパーカとナロースカート。カジュアルなスウェット素材のアイテムですが、スラリとしたナロースカートが女性らしいコーデに導いてくれます。ホワイト系のワントーンで統一することで、清潔感のある好印象な着こなしに。膨張しやすい淡色コーデは、濃色の小物で引き締めるのが完成度を高めるカギ。

バギーパンツでこなれ感のある今っぽコーデに

【GU】「パフスウェットフルジップパーカ」\990（税込・セール価格）、「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

今おしゃれさんの間で人気を集めているバギーパンツ。脚のラインを拾いにくく、自然な体型カバーが期待できるのも嬉しいポイント。セットアップ可能なパーカは、ショート丈でスタイルアップも叶いそう。暗めのトーンで重たくなりすぎないよう、足元はホワイト系のシューズで抜け感をプラスして。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M