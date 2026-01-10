「1人の時間が欲しい」が通じない先輩にモヤッ。限界を超えた私を救った、同僚の『スマートな立ち回り』

これは、友人A子が職場の先輩K太さんとの距離感に悩んだエピソードです。入社半年のA子が、優しい先輩の過度な距離感に悩まされる日々……意外な人物の助けで状況が改善しますが、人間関係の難しさを痛感した出来事です。

気づけば常に隣にいる先輩

入社して半年ほどたった頃のことです。K太さんは何かと私に声をかけてくれる優しい先輩でした。



しかし、ある日を境にその“優しさ”が少しずつ負担に感じるようになっていきました。





やんわり伝えても伝わらない距離

最初はただの雑談や業務の相談だけだったのですが、気づけば休憩時間も仕事終わりも、常に私の隣に座って話しかけてくるようになったのです。悪い人ではないのは分かっています。むしろ親切心からなのだと理解できるからこそ、強く言えず、曖昧に距離を取ろうとする私の態度が、かえって状況をややこしくしている気がしていました。

私は思い切って「1人で過ごす時間も欲しいです」とやんわり伝えました。



しかし返ってきたのは「気を遣わなくていいよ。俺は気にしないから」という、まるで私の気持ちが届いていないかのような言葉でした。



「私のわがままを許してあげている」というような彼の解釈に、その瞬間、胸の奥がズンと重くなり、このままでは本当に心が持たないと感じました。