ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。

婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。

今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、ディズニーアニメーション作品『リトル・マーメイド』デザインのアイテムを紹介していきます☆

ケイウノ ディズニー「リトル・マーメイド オーダーメイドジュエリー」ストーリー

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

今回は、ディズニーアニメーション作品『リトル・マーメイド』デザインのジュエリーと、特別なオーダーストーリーを紹介。

それぞれのデザインに込められた想いや、宿る物語を紹介していきます。

喜ぶ躍動感まで伝わる「マックス」と「エリック」をモチーフにしたネックレス

「エリック」の笛の音に喜ぶ愛犬「マックス」！

「マックス」の動きや表情、もふもふ感も伝わるよう細部まで丁寧に仕上げています。

楽しい空間を感じるジュエリーになりました。

Customer’s Story

『リトル・マーメイド』のお話、登場するキャラクター、世界観全てが大好き。

中でも「エリック」は理想的な憧れの存在。

着けるたび身近に感じられます。

想い入れのある「アリエル」と、海の宝石パールを組み合わせたオーダーリング

左手の人差し指に身に着けた時に「アリエル」のモチーフがよく見える様にデザイン。

胸当てや尾ひれをイメージしたアメシストやエメラルドを留めてアクセントにしました。

Customer’s Story

ピアノの発表会で『リトル・マーメイド』の劇中歌を演奏したため、「アリエル」は特別な存在です。

パールジュエリーにして身に着けたいと思いオーダーを決意しました。

30歳のアニバーサリーに！『リトル・マーメイド』をテーマにしたペンダント

華やかなジュエリーをご希望されていたことから、お城を取り巻くように宝石をセット。

ブルーのダイヤモンドを留め、水の中を表現した点もポイントです。

Customer’s Story

私が生まれた年に公開された『リトル・マーメイド』は特別な存在です。

30歳の節目を記念し、「アリエル」をモチーフにジュエリーをオーダーしました。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

『リトル・マーメイド』に登場するお気に入りのキャラクターや、世界観まで楽しめる自分だけのオリジナルジュエリー。

ケイウノ ディズニー「リトル・マーメイド オーダーメイドジュエリー」ストーリーの紹介でした！

