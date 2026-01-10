淡いカラーもかわいいティガーやピグレット！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり マスコット
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2026年1月9日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり マスコットを紹介します！
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり マスコット
登場時期：2026年1月9日より順次
サイズ：全長約4×10×8cm
種類：全4種（プー、ティガー、イーヨー、ピグレット）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズの”赤いほっぺ”シリーズに『くまのプーさん』の“寝そべり”マスコットが登場。
ほんのり赤く染めたほっぺに、リラックスした”寝そべり”ポーズもキュート☆
パステル調の淡いカラーリングなのもポイントです。
「プー」「ティガー」「ピグレット」「イーヨー」の4種類がラインナップされます。
プー
「プー」の”寝そべり”マスコット。
にっこりと微笑んだ口元にも注目です。
ティガー
手足をピーンと伸ばした「ティガー」のマスコット。
いつも元気いっぱいな「ティガー」の優しい表情にもほっこり☆
イーヨー
「イーヨー」の”寝そべり”マスコット。
お顔をくっつけてくつろいでいる姿が愛らしさ満点です。
ピグレット
大きな耳がキュートな「ピグレット」のマスコットも登場！
「ピグレット」は、頬を赤く染めて照れたような表情をしています。
4種類すべて揃えて並べたくなるかわいさに仕上げられた「プー」たちの”寝そべり”マスコット。
セガプライズの『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり マスコットは、2026年1月9日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
※「寝そべり」はセガの登録商標です。
