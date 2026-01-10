セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2026年1月9日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり マスコットを紹介します！

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり マスコット

登場時期：2026年1月9日より順次

サイズ：全長約4×10×8cm

種類：全4種（プー、ティガー、イーヨー、ピグレット）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズの”赤いほっぺ”シリーズに『くまのプーさん』の“寝そべり”マスコットが登場。

ほんのり赤く染めたほっぺに、リラックスした”寝そべり”ポーズもキュート☆

パステル調の淡いカラーリングなのもポイントです。

「プー」「ティガー」「ピグレット」「イーヨー」の4種類がラインナップされます。

プー

「プー」の”寝そべり”マスコット。

にっこりと微笑んだ口元にも注目です。

ティガー

手足をピーンと伸ばした「ティガー」のマスコット。

いつも元気いっぱいな「ティガー」の優しい表情にもほっこり☆

イーヨー

「イーヨー」の”寝そべり”マスコット。

お顔をくっつけてくつろいでいる姿が愛らしさ満点です。

ピグレット

大きな耳がキュートな「ピグレット」のマスコットも登場！

「ピグレット」は、頬を赤く染めて照れたような表情をしています。

4種類すべて揃えて並べたくなるかわいさに仕上げられた「プー」たちの”寝そべり”マスコット。

セガプライズの『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり マスコットは、2026年1月9日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡いカラーもかわいいティガーやピグレット！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり マスコット appeared first on Dtimes.