芸能界で活躍し続けるゴッド姉ちゃんでも、パチンコ相手には、その力が通じないのか。和田アキ子が1月9日、「パーラーカチ盛り ABEMA店」に出演。最近の戦績を明かした。

【映像】和田アキ子の記録的連敗に周囲が騒然

番組序盤でのことだった。この日は「パチンコフレンドパーク・花の慶次編」の後編を放送。第2アトラクションとして「継続率80％ロシアンわさび寿司」バトルを実施した。和田が大好きだというニューギンのパチンコ「e花の慶次〜傾奇一転」のRUSH継続率80％にちなんで、10個中2個がわさび入りの寿司を食べ、レギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光・森田哲矢と東ブクロの「カチ盛り軍」より継続させられれば勝利といった内容だ。

これを受け、盛山が「最近は打たれてるんですか？」と聞くと、和田は「打ってるけど…」と返した後、「17連敗」と発言。一同が「ええっ！？」「17連敗っすか？」などと驚く中、「それがね、もう確変とか激アツって書いてあんのにハズれんの」と不満を述べた。これに森田が「若手芸人やったら死んでますよ」とツッコミを入れると、「店員さんに言ったもん。書かんといて、そういうのって」と立腹。盛山が「店員さん、困ったやろうな」と慮りつつ「でも、『アッコにおまかせ！』は40連チャンいきましたもんね」と表現すると、即座に和田は「あれは連チャンちゃうからな」と返し、スタジオの爆笑を誘った。

