どっちが勝っても高打点は不可避。しかも多面待ち対決ともなれば、見ている者まで血湧き肉躍る。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第2試合でKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）と赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が東3局2本場に激突。ファンから「おもろすぎる」「これは熱いめくりあい」と興奮のコメントが飛んだ。

【映像】3面待ち VS 4面待ち どっちがアガって高打点の名勝負の結末

先手を取ったのは渡辺だった。序盤で役牌の發を鳴くなどして、5巡目で1・4・7筒でテンパイ。すると7巡目、4枚目の發を引き入れると積極策で加カン。すると表示牌は白で發4枚があっという間にドラに変化。ドラ9筒も1枚持っており、發・ドラ5の跳満1万2000点のテンパイまで急浮上した。しかも山にはこの時点で残り6枚だ。

追いついたのは渋川だ。9巡目、七万を引いたところでダブ東・混一色でテンパイ。さらに、カン二万をチーすると、残りは五・六・七・八・九・九万となり四・五・七・八万の変則4面待ちへと変化。残りは山に4枚で、2枚減らしていた渡辺と、4対4で追いついた。

同じ4面待ちで、山の残りも4枚同士。さらに打点も、1万2000点同士というがっぷり四つだ。ファンも「互角だな」「おもろいねえ」と盛り上がる名勝負となったが、競り勝ったのは渋川。渡辺からツモ切られた五万で出アガリし、決着をつけた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）