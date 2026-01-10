元客室乗務員の経歴を持つグラビアアイドル・風吹ケイ（26）が、妖艶なナース服姿を披露し、共演者たちを興奮の渦に巻き込んだ。

【映像】風吹ケイの妖艶なミニスカナース姿

1月8日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内の人気企画「本音はベッドの上で」では、3時のヒロイン・ゆめっち、タレントの白間美瑠、そして風吹ケイの3人がラブホテルで女子会を開催。話題がコスプレプレイに及ぶと、風吹は実際にホテルのレンタルサービスを利用してナース服に着替えることに。「着替えてくるんで患者さんで待っててください」と告げ、ミニスカ丈のナース姿で再登場した。

風吹は部屋に戻るなり、「今日はどこが悪いんですか？」とナース役に完全憑依。ゆめっちの下腹部を覗き込み、「あ、なんか大きくなっちゃってますね」「お姉さんがいるからかな？」と色気たっぷりに囁き、即興の「ナースごっこ」を展開した。このクオリティの高さに、患者役のゆめっちは「可愛すぎる、やべえやべえ！！」「ムラつき上げてる、今。ムラつき人生やばいわ」と大絶叫。スタジオのぺえも「うわ、すごい。憑依型」と、そのプロフェッショナルな振る舞いに感嘆の声を上げた。