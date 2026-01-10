大河『豊臣兄弟！』蜂須賀正勝役に高橋努 キャラクター紹介（32）
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）が、新たにスタート。今回は、高橋努が演じる蜂須賀正勝を紹介する。
高橋努が演じる蜂須賀正勝は、木曽川での運送に携わる土豪。美濃の要地・墨俣に砦（とりで）の築城を命じられた豊臣兄弟は、正勝に協力を求める。
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
