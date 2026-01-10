エースが接戦を見事に制した。1月9日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に渋谷ABEMASから多井隆晴（RMU）が登板。接戦を制し、個人連勝を決め、チームを5位に浮上させた。

【映像】多井、ファンが注目したツモ牌の滞空時間

当試合は起家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、BEAST X・鈴木大介（連盟）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、多井の並びでスタート。大きく試合が動いたのは南1局、親の瀬戸熊がタンヤオ・対々和・三暗刻の12000点（供託1000点）を決め、南1局1本場でも瀬戸熊は三浦から4200点を奪取。しかし南1局2本場で多井は瀬戸熊に待ったをかけるように、リーチ・ツモ・タンヤオ・ピンフ・三色同順・裏1の12000点（＋600点、供託1000点）を獲得し、これで瀬戸熊をまくった。

南2局で多井は瀬戸熊から5200点を奪取し試合を優位に進める。南3局には瀬戸熊が跳満・12000点をツモり多井に迫るも、オーラス1本場には大介が跳満・12000点（＋300点）をツモりゲームセット。多井が逃げ切り個人8勝目、大介は2着目に浮上した。

1試合目の松本吉弘（協会）は2着、多井は個人2連勝。ABEMASは5位に浮上した。この日、チームはオンラインPVを行っていたため、ファンに最高のプレゼントを贈ることができた。

そんなファンに向け多井が「（自分自身）すごい出番が多くて、初年度・2年目を彷彿とさせるような。かなり僕出場していて、成績もまぁまぁ安定しています。この後も引き続きたくさん出るかもしれないですけれど、できるだけ早くプラスの世界をファンの皆さんに見せたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします」と語りかけると、「たかちゃんありがとう！」「多井さん、応援してます！」など激励のコメントが寄せられていた。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）3万8300点/＋58.3

2着 BEAST X・鈴木大介（連盟）3万4500点/＋14.5

3着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）3万3900点/▲6.1

4着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）ー6700点/▲66.7

【1月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋711.3（74/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋617.8（76/120）

3位 BEAST X ＋251.1（76/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋94.6（74/120）

5位 渋谷ABEMAS ▲90.9（76/120）

6位 TEAM雷電 ▲150.2（74/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲213.6（74/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲311.0（74/120）

9位 EARTH JETS ▲423.6（76/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲485.5（78/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）