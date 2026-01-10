沖縄発の母娘ユニット・ゆいがーる 新曲「夢海の果てに」を1・31配信リリース
NACK5にて放送中のラジオ番組『SHOKO＆AYANEの ゆんたくハッピーアワー』のエンディングでオンエアされている新曲のタイトルが、YouTube生配信にて発表された。
【写真】ゆいがーる・MIZUNO、COCONAの親子ショット
新曲のタイトルは、番組内で実施されたリスナー参加型企画を経て、生配信にて発表。タイトルは「夢海の果てに（ゆめのはてに）」に決定し、タイトル案を応募したリスナーと生電話をつなぐ企画も実施された。リスナーが楽曲制作に直接関わる印象的な場面となった。また、生配信中には、2日に誕生日を迎えたゆいがーるのリーダー・SHOKOの誕生日を、リスナーと祝う場面もあった。
さらに、「夢海の果てに」の配信日が31日に決定。同企画は、ラジオを起点にYouTubeへと広がり、リスナーとともに作品と時間を共有する参加型音楽プロジェクトとして展開されている。
ゆいがーるは、琉球音楽をベースにロック、ハウス、メタルなどを融合させた多国籍な音楽性で注目を集めるユニット。昨年4月には新曲「REI」がTBS 系列『ひるおび』のエンディングテーマに起用され、5月26日には「MY LIFE」を2ヶ月連続でリリース。さらに7月27日には東京・渋谷PLEASURE PLEASUREにてワンマンライブを成功させるなど、音楽活動も精力的に展開している。
■ゆいがーる・AYANE コメント
NACK5のラジオ番組内で、リスナーの皆さまからのアイディアを募り、「夢海の果てに」というタイトルが誕生しました。
初めてリスナー参加型という形で楽曲タイトルを決定したこともあり、本作はこれまでとは一味違う、特別な思いを込めた楽曲となっています。
これから先も、皆さまと一緒にこの楽曲を育てていけたら幸いです。
