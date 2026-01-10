タレントのぺえがマッサージ屋での衝撃エピソードを告白し、共演者らを爆笑させた。

【映像】ぺえの衝撃行動

1月8日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組冒頭、放送日の1月8日が「一か八か（勝負事）の日」であることにちなみ、MC陣が「今年勝負に出ること」についてトークを展開した。RIHOが4月に控える横浜アリーナでの5周年イベントを「最大の勝負」と意気込む中、ぺえは「最近、マッサージ屋さんに行って……」と、日常の中で起きた「一か八か」の恥ずかしすぎる失敗談を切り出した。

ぺえは、施術を受けている最中にガスの気配を感じたという。静かな店内で音を出すわけにはいかない状況下、ぺえは「スカし（無音）でいけそうだなっていう感覚だった」と自身の直感を信じ、まさに一か八かの賭けに出た。しかし、結果は無情にも「ブー！！」と大きな音が響き渡ってしまう。

予想外の爆音に焦ったぺえは、担当のマッサージ師に対して思わず「逃げてー！」と叫んだと告白。このあまりに情けない結末に、稲田は机に突っ伏して爆笑していた。