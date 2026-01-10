親会社との「軽トラ対決」開幕!?

ダイハツは2026年1月9日、幕張メッセで開幕した「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）において、追加の出展車両の情報を公表しました。

【対する親会社は…？】これが「軽トラカスタム対決」トヨタ側の車両です（写真で見る）

TAS2026に追加で出展されるのは、軽オープンスポーツカー「コペン」の次期型の先行スタディ車「K-OPEN ランニングプロト2」など、計5台です。まずコペンの先行試作車は、昨年2025年の「ジャパンモビリティショー」でも注目を集めた車両を基に、モータースポーツへの参戦を見据えて進化させたモデルとのことです。

またダイハツ本体ではなく、ダイハツ専門のチューニングブランド「D-SPORT」を展開するSPK（大阪府大阪市）から市販予定である「ミラ イース tuned by D-SPORT Racing」も初公開されました。こちらは外観こそ通常の「ミライース」と大きく変わりませんが、ターボエンジンと5速マニュアルトランスミッションを搭載し、6点式ロールケージを装備するなど、本格的な競技向けモデルとなっています。

さらにダイハツはTAS2026内で、親会社であるトヨタと“軽トラ対決”も行うとのこと。両社はイベントに併せ、それぞれ軽トラックのダイハツ「ハイゼットトラック」と、そのOEMモデルとなるトヨタ「ピクシストラック」をカスタムした車両を展示しており、ユーザー投票によって勝敗を決します。

ダイハツが用意したハイゼットトラック「ジャンボ スタークライマー」は、大径タイヤを履いて車高がリフトアップされているほか、大胆にもルーフパネルやフロントガラスを取り去り、着脱式のロールバーを装着しているのが特徴。また、トヨタが製作したピクシストラックのカスタムモデルについても、同社の本格4WD「ランドクルーザー300」を思わせるフロントバンパーなどが個性的な印象です。

このほかにも、ダイハツはコンパクトSUV「ロッキー」のラリー参戦車両を展示すると追加で発表しています。