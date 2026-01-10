山形地方気象台はけさ「大雪と暴風雪及び高波に関する山形県気象情報第3号」を発表しました。強い気圧配置の影響で、山形県では11日夜のはじめごろから12日にかけて大雪に警戒し、庄内では10日夜遅くから12日にかけて暴風や高波に警戒してください。

気象台によりますと低気圧が急速に発達する影響で１１日から１２日にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置になり、東北地方の上空５０００メートルには氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため山形県内は大雪となり、庄内は大荒れや大しけとなるでしょう。

雪の予想です。11日午前6時から12日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で県内の山沿いで100センチ、県内の平地で50センチです。その後も雪は降り続き、13日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、県内の山沿いで５０センチ、平地で２０センチです。

風の予想です。１１日に予想される最大風速は庄内の海上２０メートル、庄内の陸上１８メートル。最大瞬間風速は庄内の海上、陸上ともに３０メートルです。１２日に予想される最大風速は庄内の海上２０メートル、庄内の陸上１２メートル。最大瞬間風速は庄内の海上30メートル、庄内の陸上２５メートルです。

波の予想です。波の高さは１０日から１２日にかけて６メートルと予想されています。

気象台は県内では11日夜のはじめ頃から12日にかけて大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意するよう呼びかけています。庄内では11日未明から12日にかけて高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また県内では10日夜のはじめ頃から12日にかけて大気の状態が非常に不安定になり、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょうに注意が必要です。