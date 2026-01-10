年末年始、MROの2人のキャスターも石川県の能登で取材しました。

地震から2年たってもなかなか復興が前に進まない被災地、一方、力強く一歩を踏み出そうとする人たちにも出会いました。

大みそか、降り続いていた雨が止み空には虹が

久々江キャスターが取材した珠洲市宝立町

久々江キャスターが向かったのは、地震と津波で大きな被害を受けた珠洲市宝立町。

家屋の公費解体が進み、辺り一帯はさら地が広がっていました。

「このあたりは更地が広がっていて人けはありませんが、あちら見てみると飲食店でしょうか、“営業中”と書かれた上りが立っています」

久々江キャスターが訪れたのは喫茶スナック「かくれんぼ」。

津波の跡も残る店で店主が思う復興への思い

2024年11月から営業を再開しましたが、今も店舗の至る所に津波の跡が残っています。

高枝岳人さん「1階全滅です。このラインが物語っている通り1メートル50センチくらいの津波が来たので、これ当時のまま。わざと残してある」

店主の高枝岳人さん。

この2年間で周辺の街並みは大きく変わったと話します。

高枝岳人さん「今この方向みると丸見えじゃん。丸見えと言うかもう格好になっていないけど」

もともとは家屋に阻まれ見えるはずもなかった、見附島。公費解体が進んだことで窓から眺めることができるように。

高枝岳人さん「別に見たいとも思わないけど」「（復興は）言うだけ役所にも言ったけどあまりに遅いので言う気力もない。（仮設住宅に）人がまだいるんだから公営住宅なりをさっさとやれと」

「震災を思い出さないように」仮設住宅で過ごす元日

年が明け、迎えた元日。取材に応じてくれたのは、仮設住宅で年越しを過ごした松軒政雄さん。

少しでも正月気分を味わいたいと、仮設住宅の隅に小さな門松や鏡餅を飾りました。

松軒政雄さん「きょうなんかも午後4時10分になると思い出すけど、うーん、でも思い出していても仕方ないから。思い出さないようにしている…感じやね」

地震と豪雨で、被災地では今も1万9000人近くが仮設住宅などで仮住まいを強いられています。地震から3年目、住宅の再建が喫緊の課題となっています。

牛田キャスターが取材した輪島市町野町

牛田キャスターが向かったのは、地震と豪雨で壊滅的な被害を受けた輪島市町野町。

年末にも関わらず、懸命に作業をする人の姿がありました。

「大みそかですけどバケツリレーのようにしてみなさん運び出しをしています」

この日は、地震後に子どもたちの遊び場となっていた建物の片付け作業が行われていました。

「生きるので精いっぱい」二重被災で甚大な被害に

輪島市町野町では地震で大規模な土砂崩れなどが発生。

さらに追い打ちをかけるように、その年の9月の豪雨で川が氾濫し、多くの住宅が濁流に飲み込まれました。

本谷一知さん「生きるので精いっぱい。寝る所も食べる所もない状態からここまで来たというのは本当にどんどんフェーズが変わっている」

地区で唯一のスーパーマーケット「もとやスーパー」の本谷一知さん。

もとやスーパーも店が浸水し、商品のほとんどが流されるなどの被害を受けました。

「全国からの応援を無駄にできない」新たな街づくりへ

街のいたる所に二重被災の爪痕が残る中、本谷さんらはそれでも前を向き、新しい街づくりに奮闘しています。

本谷一知さん「全国から横断幕がいっぱい届いたんです、頑張ってくださいというのが。それを絶対に無駄にしたくないっていうことでここをお金かけて展示場にする」

全国から集まった復興を願う横断幕を残すため、本谷さんは、被災後は子どもの遊び場として使われていた建物を災害の記憶を伝える資料館にリニューアルする計画を立てました。

本谷一知さん「みんなスーパーでお世話になったという気持ちだけで来てくれるんですよね、無償でやってくれて。キャッキャキャッキャやってるでしょだから町野町の可能性を感じますよね」

「これから先は自立してやらなきゃ」町の先頭に立ち復興へ

本谷さんを慕い、大勢の住民も集まりました。

住民は・・・「社長（本谷さん）にはよく世話になったからなんの恩返しも出来てないしということで片付けている」

一方、災害からの復興について尋ねると

住民は・・・「何も変わらんもん。きょう大晦日とかあした正月とかそんな実感何もない、住宅は建ってないしさみしいとこやよ」

二重被災から立ち直ろうとする町野町。

本谷さんはその先頭に立ち、まちの笑顔を作っています。

本谷一知さん「この場所があったのとなかったのでは全然違うと思いますよ。80年間商売させてもらって1年くらいは商売抜きで町に貢献しようってことで全部やったことなのでやってよかったと思う」「日本の優しさでできた仮店舗なんですよね。ここはあの人がやってくれた、ここはあの人がやってくれた、みんなの顔を思い出すので、これから先は自立してやっていかなきゃと思う」