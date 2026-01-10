ラツィオ、オランダ代表MFテイラーを獲得…トルコ移籍のゲンドゥージ後釜に

ラツィオは9日、アヤックスからオランダ代表MFケネト・テイラーが完全移籍で加入することを発表した。



テイラーはラツィオと長期契約を結び、背番号「24」に決定。アヤックスの発表によると、ラツィオがアヤックスに支払う移籍金は、1685万ユーロ（約31億円）となる。



2002年5月生まれのテイラーは左利きのセントラルミッドフィールダー。2010年にアヤックスの下部組織に入団し、2020年12月に18歳でトップチームデビューを飾った。これまで公式戦通算184試合に出場し、36ゴール27アシストを記録。2度のエールディヴィジ優勝などに貢献してきた。また、2022年にはオランダ代表デビューを飾り、これまで5キャップを数えている。



ラツィオでは今月8日、フランス代表マテオ・ゲンドゥージがフェネルバフチェに移籍。テイラーはその後釜として迎え入れられた。ラツィオはアルゼンチン代表FWバレンティン・カステジャーノスもウェストハムに移籍したが、その穴埋めとして既にセルビア代表FWペタル・ラトコヴをザルツブルクから獲得しており、テイラーは今冬2人目の新戦力となる。