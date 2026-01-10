市川團十郎が９日、ブログを更新。２０１７年６月に３４歳で亡くなった妻・小林麻央さん、そして第１子長女で女優として活躍する堀越麗禾（１４）への思いをつづった。

「涙」と題したブロ具で、「麗禾が産まれた日、私は鏡獅子を勤めていました。そして当日の押隈を持って麻央のいる病院へ行き、麗禾が産まれました」と振り返り、「その話、麗禾自身が覚えていてくれて、その上で胡蝶に向き合ってる事、改めてこの記事で再認識。ありがとうございます、、麗禾の想いも受け止めて今日からまたリスタートします」「一日一日を大切に過ごしたいごしたい」とつづった。

現在、新橋演舞場では、團十郎、長男・市川新之助（１２）、そして麗禾が舞踊家「市川ぼたん」として、親子３人で鏡獅子を演じている。麗禾が生まれた２０１１年７月、團十郎が同劇場で鏡獅子を演じていた。

「麻央さんが麗禾ちゃんの中におられるのを感じます」「ご家族の愛と絆の鏡獅子」「麻央ちゃんの微笑んでる顔が見えます」「麻央様 ずっとお側で見守っていらしゃいます♥」「麻央さんも傍で微笑んでいらっしゃいますね」「麗禾ちゃん 麻央ちゃん、そっくりになられましたね」「麻央さんもお側で見守ってますよ、１番側で」「私も涙」「涙」などのコメントが寄せられている。