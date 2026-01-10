フリーアナウンサーの青木裕子（43）が10日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）、2人の息子とスペイン旅行満喫の家族ショットを披露した。

これまでの投稿で、正月休みに家族でスペインを訪れていたことを明かしていた青木は、「間にバルセロナ一泊トリップを挟んでのマドリード滞在。行ったところ、時系列ごちゃごちゃですが」と書き出すと、レアル・マドリードの本拠地・サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムのショットをアップ。

「・今回の旅行最大の目的、レアル・マドリード戦 盛り上がりもすごかったし、屋根のあるスタジアムがとても暖かかったことに感動しました」とつづり、スタジアム内での自身と矢部、11歳の長男、9歳次男の家族ショットも投稿した。

そのほか「・ベルナベウスタジアムツアー・プラド美術館・ソフィア王妃芸術センター・雨宿りに入ったタパスが美味しいお店」と旅のショットを披露すると、ハッシュタグでは「#子どもとお出かけ」「#マドリード旅行」と添えた。

青木の投稿に、フォロワーからは「良かったですね〜」「ファミリーお写真素敵です」「仲良しファミリーですね！」「昔から、矢部家のファンです」といった反響が寄せられている。