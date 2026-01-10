職場で配りたい「岐阜県のお土産」ランキング！ 2位「柿羊羹」を抑えた1位は？【2025年調査】
一気に冷え込みが厳しくなるこの季節、温かい飲み物と一緒に楽しめるお菓子は冬の差し入れとして最適です。デスクでも片手で食べやすく、出張や旅行の「お福分け」にぴったりな品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「岐阜県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「柿の羊羹は珍しいので買いたい」（40代男性／兵庫県）、「岐阜でしか買えない希少さと、かわいらしさ、美味しさで、喜ばれそう」（40代女性／群馬県）、「年齢・性別を問わず受け入れやすく、落ち着いた雰囲気のお土産として安心だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「上品な味わいが特徴なので職場でも高評価を得やすいと思うから」（30代男性／富山県）、「自然な栗の甘さがあり、日本茶にも合う上品なお菓子で個包装なので、職場で配るのにも向いているからです」（60代男性／愛知県）、「むかしながらの栗きんとん。小分けで上品で良い」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
2位：柿羊羹（御菓子つちや）／31票2位に選ばれたのは、岐阜県の特産品である「柿」を用いた羊羹「柿羊羹」です。特に「御菓子つちや」の柿羊羹は、柿の自然な甘さと風味が活かされた上品な味わいが特徴。伝統的な和菓子でありながら、柿という珍しい素材を使っている点が話題性もあり、職場の目上の方から若い方まで喜ばれる一品です。岐阜の豊かな自然と歴史を感じさせるお土産です。
1位：栗きんとん（新杵堂）／59票岐阜県の秋の味覚として知られる「栗きんとん」が1位を獲得しました。栗と砂糖のみで作られる素朴ながらも贅沢な味わいは、岐阜・恵那地域を中心に古くから愛されています。「新杵堂」をはじめ、各店の味が楽しめるのも魅力の1つ。個包装されているものが多く、上品な甘さと栗本来の風味が、職場でのお茶請けにぴったりと評価されました。
回答者からは「上品な味わいが特徴なので職場でも高評価を得やすいと思うから」（30代男性／富山県）、「自然な栗の甘さがあり、日本茶にも合う上品なお菓子で個包装なので、職場で配るのにも向いているからです」（60代男性／愛知県）、「むかしながらの栗きんとん。小分けで上品で良い」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。

※回答者からのコメントは原文ママです

(文:坂上 恵)
