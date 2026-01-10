元ド軍戦士と並んでも瓜二つの激似

ドジャースは9日（日本時間10日）、ツインズからメジャー出場前提の40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）となっていたライアン・フィッツジェラルド内野手をウエーバー経由で獲得したと発表した。内野全ポジションを守れる31歳は、かつてドジャースに所属したイケメン外野手とそっくりだと話題となっている。

その相手とは、昨年7月までドジャースでプレーしたジェームズ・アウトマン外野手。奇しくもトレード先のツインズでフィッツジェラルドとアウトマンは同僚となり、ツインズ公式SNSも2人がそっくりであることに着目。並んだ写真をX（旧ツイッター）に投稿して「ツインズの双子」とネタにしていた。

フィッツジェラルドのドジャース入団は、その風貌も含めてファンの間で話題に。SNSでは「あれ？」「ツインズからアウトマン戻ってきたんか？」「アウトマンとそっくりな人きたー」「内野できるアウトマン」「似てるなあ……」「アウトマンにしか見えない」「アウトマン出戻りかと……」と注目を集めていた。

31歳のフィッツジェラルドは2025年はツインズで24試合に出場。内野全ポジションを守り打率.196、4本塁打、9打点だった。3Aでは59試合に出場し打率.277、出塁率.367、長打率.469をマーク。ドジャースではFAとなっている“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手がオフに左肘を手術した影響で、再契約でも開幕には間に合わない見通し。トミー・エドマン内野手も足首の手術の影響が懸念されており、ユーティリティとして穴を埋める活躍が期待される。（Full-Count編集部）