ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・うきは市が1人当たり8000円給付 物価高騰対策案を発表、おこ… 福岡・うきは市が1人当たり8000円給付 物価高騰対策案を発表、おこめ券は見送り 福岡・うきは市が1人当たり8000円給付 物価高騰対策案を発表、おこめ券は見送り 2026年1月10日 6時0分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県うきは市は7日、市民1人当たり現金8千円の給付など、国の重点支援地方創生臨時交付金を活用した物価高騰対策案を発表した。おこめ券配布は「農業が盛んな地域でニーズが少ない」として見送る。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福岡・うきは市が1人当たり8000円給付 物価高騰対策案を発表、おこめ券は見送り 福岡・筑豊の10市町村、おこめ券「配らない」 5町は未定「農家多く効果望めない」 【福岡県全60市町村の対応一覧】「おこめ券」過半数で配布せず 「農家多く需要少ない」「使途が限定」 関連情報（BiZ PAGE＋） グループウェア, 埼玉, 上田, フローリング, 長野, 墓, 徳島, 静岡, 老後, 慰霊祭