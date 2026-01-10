「マンチェスター・ユナイテッドが注視している」日本代表MFがイングランド屈指の名門へ？ 現地メディアが報道
イングランド屈指の名門が、三笘薫に熱視線を送っているようだ。
英メディア『TEAMTALK』が現地１月９日、「カルロス・バレバだけがオールド・トラフォード行き候補のブライトン選手ではない。マンチェスター・ユナイテッドはカオル・ミトマを注視している」と報道。補強の内幕を次のように伝えている。
「ユナイテッドとブライトンを巡る移籍報道は主にバレバに集中しており、レッドデビルズは2026年の獲得に本腰を入れている。しかし、ユナイテッドが１対１で突破できる得点力のあるウインガーを重視するフォーメーションに戻したことで、ミトマの獲得に動く可能性も浮上している」
28歳の日本代表MFに対しては以前、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスルがメガオファーを出したが、移籍は実現しなかった。『TEAMTALK』は「サウジアラビアが依然としてミトマへの関心を示している」として、こう続けた。
「仲介人が各関係者と接触し、移籍の可能性を探っていることを確認済みだ。サウジリーグに加え、トッテナムとマンチェスター・ユナイテッドにも情報が共有されている。一方、バイエルン・ミュンヘンなど過去の獲得候補クラブはすでにウイングが充実している」
去就が注目され続けている三笘は、今年５月に20代最後の誕生日を迎える。動きはあるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」「移籍の最終決定に向けて動き出す」
