「最高じゃない？」札幌が百年構想リーグの新ユニを発表！ 相澤CCO「これぞ北海道という印象を表現」。「模様可愛い」「斬新で素敵」など好評
J２の北海道コンサドーレ札幌は１月９日、J２・J３百年構想リーグで着用する新ユニホームのデザインを発表した。
クラブの公式サイトによると、サプライヤーのミズノと札幌CCOの相澤陽介氏が、新ユニホームのデザインを担当。相澤氏は１st、２ndユニホームについて、以下のとおり説明している。
「１stユニホームに採用しているアイヌ紋様についてです。昨年、公益社団法人北海道アイヌ協会に所属される早坂ユカ氏が描き起こした多くのスケッチをもとに要素を抽出し、ストライプへと再構築しました。オリジナルのアートワークを赤と黒のストライプに再デザインし、早坂氏ご本人に確認をいただいたうえで、完全なオリジナル柄として制作しています。
そして、胸のロゴは「白い恋人」に戻しています。30周年を迎えるコンサドーレにとって、「白い恋人」のグラフィックは特別な存在です。Jリーグ発足当時、高校生だった私の記憶の中でも、コンサドーレのユニホームといえばこのグラフィックが印象的でした。
北海道を代表する紋様と「白い恋人」を組み合わせ、「これぞ北海道」という印象を表現したいと考えました。昨年定義した「胸の中心に赤を配する」というセオリーは踏襲しつつ、サードユニフォームを設けない今季（百年構想リーグ）は、より黒の要素を強めています」
「２ndユニホームについてですが、日本的な紋様を取り入れたいと考えました。雪輪、雪花、霰など、日本には多くの雪にまつわる紋様があります。それらは冬の情景を表すだけでなく、繁栄や幸運を導く吉祥性を意味してきました。
紋様は本来、動きを表現するものではなく意匠として意味を持つものですが、複数の雪紋を組み合わせ、グラデーションを施すことで、吹雪のような動きすら感じられる表現を目ざしました。今シーズンを想像したとき、自分自身に向き合い、問い、そして打破していくという思いが強くありました」
また、GKの１stユニホームについては「グラフィック（「白い恋人」のグラフィック）の土台となるブルーを採用し、ボディとロゴが一体となる印象を持たせている点が特徴です」と伝えた。なお、GK２ndユニホームは紫を基調としたデザインとなっている。
クラブの公式Xでもデザインが公開されると、「かっこよすぎです！」「めっちゃ良い！」「斬新で素敵」「唯一無二の凄く特別なユニホームですね」「最高じゃない？」「なまらかっこいい」「そう来たか！」「模様可愛い」「今年もいいね」「最高！」「やっぱり素敵」などの声があがった。
好評を博しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なまらかっこいい」「これぞ北海道」札幌が新ユニホームのデザインを発表！
クラブの公式サイトによると、サプライヤーのミズノと札幌CCOの相澤陽介氏が、新ユニホームのデザインを担当。相澤氏は１st、２ndユニホームについて、以下のとおり説明している。
「１stユニホームに採用しているアイヌ紋様についてです。昨年、公益社団法人北海道アイヌ協会に所属される早坂ユカ氏が描き起こした多くのスケッチをもとに要素を抽出し、ストライプへと再構築しました。オリジナルのアートワークを赤と黒のストライプに再デザインし、早坂氏ご本人に確認をいただいたうえで、完全なオリジナル柄として制作しています。
北海道を代表する紋様と「白い恋人」を組み合わせ、「これぞ北海道」という印象を表現したいと考えました。昨年定義した「胸の中心に赤を配する」というセオリーは踏襲しつつ、サードユニフォームを設けない今季（百年構想リーグ）は、より黒の要素を強めています」
「２ndユニホームについてですが、日本的な紋様を取り入れたいと考えました。雪輪、雪花、霰など、日本には多くの雪にまつわる紋様があります。それらは冬の情景を表すだけでなく、繁栄や幸運を導く吉祥性を意味してきました。
紋様は本来、動きを表現するものではなく意匠として意味を持つものですが、複数の雪紋を組み合わせ、グラデーションを施すことで、吹雪のような動きすら感じられる表現を目ざしました。今シーズンを想像したとき、自分自身に向き合い、問い、そして打破していくという思いが強くありました」
また、GKの１stユニホームについては「グラフィック（「白い恋人」のグラフィック）の土台となるブルーを採用し、ボディとロゴが一体となる印象を持たせている点が特徴です」と伝えた。なお、GK２ndユニホームは紫を基調としたデザインとなっている。
クラブの公式Xでもデザインが公開されると、「かっこよすぎです！」「めっちゃ良い！」「斬新で素敵」「唯一無二の凄く特別なユニホームですね」「最高じゃない？」「なまらかっこいい」「そう来たか！」「模様可愛い」「今年もいいね」「最高！」「やっぱり素敵」などの声があがった。
好評を博しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なまらかっこいい」「これぞ北海道」札幌が新ユニホームのデザインを発表！