【オテパー（エストニア）＝平地一紀】ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）複合男子の個人第７戦は９日、エストニアのオテパーで行われ、渡部暁斗（北野建設）がＷ杯の出場数を２９５に伸ばし、ウィルヘルム・デニフル（オーストリア）の通算最多記録に並んだ。

渡部暁はマススタートの前半距離（１０キロ）は３５位。後半飛躍は強風で中止となり、８日の予備飛躍の結果が採用されて２１位となった。日本勢の最高は山本涼太（長野日野自動車）の９位。女子個人第５戦は葛西優奈（早大）の６位が日本勢で最上位だった。

「まあ、喜びたい」

札幌で初出場してからＷ杯の舞台で約２０年戦い続け、３７歳の渡部暁が最多出場記録に肩を並べた。「ただ、長く続けただけ。そんなに気にしていないといえ、まあ、喜びたい」。白い息を吐きながら、少しだけ表情を緩めた。

氷点下９・４度の条件で行われた前半距離は、「まだ、いまいち走れていない」と不満足な出来。それでも終わったことをいつまでも引きずらず、「（前日の予備飛躍のうち）よかったジャンプを継続してできるようにイメージを作っていきたい」と、改善点を模索しながら飛躍に備えていた。「探求心というものが薄れなかったからこそ、長く続けてこられた」と自身の歩みを振り返ったように、常に高みを目指す姿勢は１０代の頃と変わらない。

先月は三男の誕生に立ち合うため、日本に一時帰国した。「妻の姿を見て、改めて生ぬるいことはできないと（感じた）。背中をしっかり押してもらった」と渡部暁。気持ちを新たに戦線に復帰した今、集大成の五輪本番に向け、一戦一戦仕上げていくつもりだ。（平地一紀）