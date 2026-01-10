◇ラグビー全国大学選手権決勝 明大―早大（2026年1月11日 東京・MUFG国立）

ラグビーの大学日本一を懸けた決勝は、あす11日、東京・MUFG国立で行われる。対戦するのは関東大学対抗戦1位の明大と、同3位の早大。明大は7大会ぶり14度目、早大は6大会ぶり17度目の頂点を目指す。

大学選手権決勝が早明対決となるのは、19年度以来6大会ぶり11回目。その6年前の対戦は完成したばかりの国立競技場で初のラグビー公式戦として行われ、SH斎藤直人（現トゥールーズ）、FL下川甲嗣（現東京SG）、CTB長田智希（現埼玉）らを擁する早大が45―35でSO山沢京平（現埼玉）らの明大を下した。

実は同じシーズンの毎年12月第一日曜日に行われる定期戦（関東大学対抗戦）では、明大が36―7で完勝している。早大はCTB中野将伍（現東京SG）の不在など戦力的に万全ではなかったものの、41日後の対戦では前半だけで31―0とライバルを圧倒。見事にリベンジを果たした。

過去10回の早明決勝の対戦成績は、明大が6勝4敗と分がある。そして定期戦で引き分けだった2シーズンを除き、定期戦と大学選手権決勝の勝者がひっくり返ったのは、8シーズン中4回と半分を数える。学生スポーツではあるものの、番狂わせが少ないとされるラグビーでは、異例の傾向と言える。

通算11回目の早明決勝は、対抗戦覇者の明大が返り討ちにするのか、それとも早大がリベンジを果たすのか。11日午後2時10分、決戦の火ぶたが切られる。