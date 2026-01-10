『仮面ライダーギーツ』S.H.Figuartsに「仮面ライダージーン」が登場【新春特別抽選販売 2026】
バンダイスピリッツは、『仮面ライダーギーツ』より「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダージーン」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダージーン」(8,800円)
『仮面ライダーギーツ』より「仮面ライダージーン」がS.H.Figuartsに登場。
S.H.Figuartsならではの可動域とプロポーションを両立し、様々なアクションポーズが楽しめる。
左右非対称の複雑かつ洗練されたボディデザインを細かい造形で忠実に再現。さらにはホワイトカラーのボディにブルー、パープルのグラデーションで鮮やかな彩色を表現しており、レーザーレイズライザーも付属する。
(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
