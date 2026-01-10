

資料 JR瀬戸大橋線 快速マリンライナー

JR四国は、強い冬型の気圧配置の影響により強風が予想されるため、1月10日午後６時ごろから11日朝にかけて瀬戸大橋線の一部区間の列車の運転を見合わせます。

【特急しおかぜ】：多度津または宇多津ー岡山間で部分運休、高松駅から伊予西条・松山駅までの運転に

（10日）

・下り：しおかぜ21号（岡山17:35発～多度津18:17着）から

・上り：しおかぜ22号（宇多津16:35発～岡山17:11着）から

（11日）

・下り：しおかぜ1号（岡山7:22発～宇多津7:58着）としおかぜ3号（岡山8:32発～宇多津9:06着）

・上り：しおかぜ2号（宇多津6:07発～岡山6:43着）※臨時列車として宇多津から高松まで運転

しおかぜ4号（宇多津7:15発～岡山7:51着）

【快速マリンライナー】：児島ー高松間で部分運休

（10日）

・下り：マリンライナー51号（児島18:06発～高松18:40着）から

・上り：マリンライナー52号（高松17:40発～児島18:10着）から

（11日）

・下り：マリンライナー1号からマリンライナー9号（児島8:19発～高松8:50着）まで

・上り：マリンライナー2号からマリンライナー10号（高松7:08発～児島7:38着）まで

【特急南風】：多度津ー岡山駅で運休

（10日）

・下り：南風21号（岡山18:05発～多度津18:50着）から

・上り：南風20号（多度津16:59発～岡山17:41着）から

（11日）

・下り：南風1号（岡山7:08発～多度津7:55着）

【寝台特急サンライズ瀬戸】

（10日）

・下り：東京21:50発～高松・琴平間

・上り：高松21:26発～東京間

最新の運行情報は、JR四国のホームページをご確認ください。