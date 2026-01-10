【9日午後8時現在】冬型の気圧配置による強風 一部列車を計画運休 JR四国
資料 JR瀬戸大橋線 快速マリンライナー
JR四国は、強い冬型の気圧配置の影響により強風が予想されるため、1月10日午後６時ごろから11日朝にかけて瀬戸大橋線の一部区間の列車の運転を見合わせます。
【特急しおかぜ】：多度津または宇多津ー岡山間で部分運休、高松駅から伊予西条・松山駅までの運転に
（10日）
・下り：しおかぜ21号（岡山17:35発～多度津18:17着）から
・上り：しおかぜ22号（宇多津16:35発～岡山17:11着）から
（11日）
・下り：しおかぜ1号（岡山7:22発～宇多津7:58着）としおかぜ3号（岡山8:32発～宇多津9:06着）
・上り：しおかぜ2号（宇多津6:07発～岡山6:43着）※臨時列車として宇多津から高松まで運転
しおかぜ4号（宇多津7:15発～岡山7:51着）
【快速マリンライナー】：児島ー高松間で部分運休
（10日）
・下り：マリンライナー51号（児島18:06発～高松18:40着）から
・上り：マリンライナー52号（高松17:40発～児島18:10着）から
（11日）
・下り：マリンライナー1号からマリンライナー9号（児島8:19発～高松8:50着）まで
・上り：マリンライナー2号からマリンライナー10号（高松7:08発～児島7:38着）まで
【特急南風】：多度津ー岡山駅で運休
（10日）
・下り：南風21号（岡山18:05発～多度津18:50着）から
・上り：南風20号（多度津16:59発～岡山17:41着）から
（11日）
・下り：南風1号（岡山7:08発～多度津7:55着）
【寝台特急サンライズ瀬戸】
（10日）
・下り：東京21:50発～高松・琴平間
・上り：高松21:26発～東京間
最新の運行情報は、JR四国のホームページをご確認ください。