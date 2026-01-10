スペースXは日本時間2026年1月10日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星29機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 6-96）

• ロケット：Falcon 9 Block 5

• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月10日6時41分

• 発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

• ペイロード：Starlink V2 Mini 29機（Starlink Group 6-96）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースターは29回目の飛行で、分離後にドローン船「Just Read the Instructions」へ着艦したとしています。また、スペースXはX（旧Twitter）でも、スターリンク衛星の分離完了を伝えています。

1段目（B1069）は今回が29回目の飛行で、国際宇宙ステーション（ISS）への補給ミッション「CRS-24」（カーゴドラゴン）や、通信衛星「HOTBIRD 13F」、OneWeb衛星、通信衛星「SES-18/SES-19」などの打ち上げで用いられてきたブースターです。

スターリンクトレイン観測の参考

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認するとよいでしょう。

