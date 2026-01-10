気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が発達し日本海北部へ進む影響で、10日夜から12日にかけて西日本から北日本の広い範囲で暴風、暴風雪、大しけ、大雪が予想されます。

11～12日「日本海側と北日本で大荒れ、猛吹雪・高波・大雪に警戒」東北地方100センチ、近畿地方70センチ、中国地方50センチの積雪予想 交通機関への影響

吹きだまりや着雪、なだれ、降ひょうなど二次災害のおそれもあるため、気象庁では最新の気象・交通情報の確認など早めの備えをと呼びかけています。

JR西日本では強風が予想されるため、瀬戸大橋線についてきょう（10日）夕方から一部列車で運休するなどの影響も出ています。

【画像①】はあす（11日）午前9時の予想天気図です。

風・雪の詳細な予報

［風の予想］

西日本から東日本の日本海側では１１日にかけて、北日本日本海側では１２日にかけて、非常に強い風が吹き、暴風や暴風雪となる所があるでしょう。

１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２０メートル （３０メートル）

北陸地方 ２３メートル （３５メートル）

中国地方 ２３メートル （３５メートル）

九州北部地方 ２０メートル （３０メートル）

１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２０メートル （３０メートル）

東北地方 ２３メートル （３５メートル）

北陸地方 ２３メートル （３５メートル）

中国地方 ２３メートル （３５メートル）

九州北部地方 ２０メートル （３０メートル）

１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２０メートル （３５メートル）

東北地方 ２３メートル （３５メートル）



［波の予想］

西日本から東日本の日本海側と北日本では、１２日にかけて、大しけとなる所があるでしょう。

１０日に予想される波の高さ

東北地方 ６メートル

北陸地方 ６メートル

中国地方 ６メートル

１１日に予想される波の高さ

北海道地方 ６メートル

東北地方 ６メートル

北陸地方 ７メートル

近畿地方 ６メートル

中国地方 ６メートル

１２日に予想される波の高さ

北海道地方 ６メートル

東北地方 ６メートル

北陸地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う



［雪の予想］

北日本から西日本では、１１日から１２日にかけて、大雪となる所があるでしょう。

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 １００センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ７０センチ

中国地方 ５０センチ

四国地方 ２０センチ

九州北部地方 ３０センチ

その後、１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ３０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方 １０センチ

北陸地方 ３０センチ

近畿地方 １０センチ

中国地方 １０センチ



が予想されています。

雪・風・雨のシミュレーションをみる

11日（日）雪・風・雨のシミュレーション

1２日（月）雪・風・雨のシミュレーション

今後の気象情報に注意してください。