15人もの日本勢が参戦する今季の米女子ツアー。日本人トップの世界ランク4位で新年を迎えた山下美夢有（24）が自身のインスタグラムを更新。ハワイでトレーニング動画を投稿した。

❤ＳＥＸＹすぎる！❤ 原英莉花が胸元パックリドレスで前かがみ

妹を背に、ダイヤモンドヘッドの登山道を早足で下山。足腰の強さは、さすがメジャーチャンピオンだ。

昨年はルーキーで全英女子と10月末のメイバンク選手権を制覇。新人賞も獲得し、最高の1年となった。

今季は開幕戦のヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ（1月29日開幕）からスタート。昨年以上の成績を残すのが目標だろうが、「一番狙っているのは全米女子オープンでしょう」とツアー関係者がこう言う。

「今年の会場はリビエラCC。2028年ロス五輪が行われるロサンゼルス郊外の名門コースです。山下は昨年の全米女子プロは6位で一昨年は2位と相性がいいが、全米女子オープンはベスト10入りがなく、23年はペブルビーチで通算9オーバーの予選落ち。年間女王のプライドはズタズタにされた。リビエラも全米屈指の難コースで芝目が読みにくいポアナ芝の高速グリーン。おそらく我慢比べになると思うが、今の山下は23年当時とは違う。ボギーが少なく耐えるゴルフのレベルはかなりアップした。昨年勝った全英女子も、あの強風の中でボギーはわずか7つだった。今季は全米女子オープンのタイトルの他に、世界ランキング1位も視野に入れているはず。そのためには序盤戦で1つ勝っておきたいところです」

それが開幕戦なら最高だろう。

◇ ◇ ◇

山下と言えば、コーチは父の勝臣さん。娘のためにそれまで無縁だったゴルフを学び、スイングを作り上げてきた。それにしても、ゴルフの素人である父親の指導でメジャーに勝てたのはなぜか。専門家に話を聞くと「意外な答え」が返ってきた。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。