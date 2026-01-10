「これがきっかけになって欲しい」と願う選手は多いのではないか。

元日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）で初優勝したGMOインターネットグループが、陸上部の選手に1人1000万円を支給することが話題になっている。

マラソン日本記録保持者の大迫傑も7日、X（旧ツイッター）で、「来年も選手のモチベーションが爆上がりですね！！ そして、リクルーティングにもつながる。ボーナスがあるチームはどんどん公表していってほしいですね！」と称賛した。

同社陸上部は2016年に発足。20年からニューイヤー駅伝に出場し、5位、9位、9位、5位、8位、4位。7年目の今年、ついに頂点に立った。この陸上部は今年の箱根大学駅伝で3連覇を達成した青学大との結びつきが強く、8人のOBが在籍。アドバイザーを務めていた青学大の原晋監督は22年から「EKIDENダイレクター」に就任している。

今年も全7区のうち、4区間を青学大OBが走った。今年4月には箱根の5区山上りで驚異的な区間新記録を打ち立て3連覇に貢献した黒田朝日が加入する。ある実業団の関係者が言う。

「GMOの4時間44分00秒という記録は大会新で、2位のロジスティードに2分27秒差をつけた。黒田君が入れば連覇の可能性は高いですよ。それだけじゃない。優勝に1000万円ものボーナスが出るなら有望選手は集めやすい。これまで100万円から300万円ぐらいのボーナスを出すという話は聞いたことがあるが、ビックリですよ」

関係者は続ける。

「青学OBで、『3代目山の神』こと神野大地が監督のM＆Aベストパートナーズは創部1年目で初出場を果たし、最下位でしたが、ここも18年に設立された新興企業。陸上部の選手は成績によって多額の報酬が出る。駅伝だけでなく、五輪代表になるとか、日本記録を出すとかの条件をクリアすれば、3000万円とも4000万円ともいわれる巨額報酬が出ると聞きました。要するに、プロランナーですね。歴史のある陸上の名門企業は社員としての待遇は良くても、それだけのボーナスや報酬は出せませんよ」

国内ランナーも、少しは稼げる時代になってきたか。

