女子フィギュアスケートのメダル候補が好調だ。

2月のミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねた全米選手権（ミズーリ州セントルイス）が日本時間8日に開幕。

初日のショートプログラム（SP）では、ともに代表入りが有力視されるGPファイナル（12月=名古屋）4位のアンバー・グレン（26）が今季世界最高得点で米国記録となる83.05点で首位に立ち、同優勝のアリサ・リュウ（20）が81.11点で2位に入った。グレンは、リュウが約10分前にマークした最高得点を即座に塗り替える好演技を披露した。

今大会を前に「最高得点をマークしたい」と口を揃えていた2人。滑り、演技とも最高のパフォーマンスを発揮して五輪に弾みをつけるためだが、同時に日本勢に対して揺さぶりをかける思惑もあるのだろう。

日本のエースである坂本花織（25）は昨年末の全日本選手権（東京）でSP（79.43点）、フリー（154.93点）を合わせて234.36点の“今季最高得点”をマーク。圧巻の演技で千葉百音（20）、中井亜美（17）らの若手を抑えて5連覇を達成し、代表入りを勝ち取った。

坂本のパフォーマンスは当然、世界中に伝わっており、五輪での表彰台を狙う米国勢の2人が指をくわえて見ているはずがない。今大会では、五輪本番のリンクで優位に立つため、坂本を上回るスコアを叩き出し、日本勢への揺さぶりをかけるのはもちろん、五輪でジャッジを担当するレフェリーへのアピールを狙っている。

国内選手権では、各国ともレフェリーのジャッジが甘くなる傾向があるだけに、グレン、リュウとも10日に行われるフリーでも好スコアをマークし、坂本の得点を上回る可能性はある。

米国勢は五輪を間近に控え、坂本に心理戦を挑んでいるというわけだ。