長く暗いトンネルの出口が見えない。厚労省が8日発表した昨年11月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比2.8％減で11カ月連続のマイナス。名目賃金は47カ月連続プラスだが、物価の上昇に賃金の伸びが追いつかない状況が続いている。

高市首相が年頭会見で「公約」も…実質賃金「プラス1.3%」達成は本当に実現できるのか？

ボーナス月を除けば、実に3年以上も実質賃金はマイナス圏をさまよっている。政府が繰り返す「賃金と物価の好循環」は一向に実現する気配がなく、終わりの見えない物価高に庶民生活は青息吐息である。

しかし、高市首相は楽観そのものだ。5日の年頭会見で「政府経済見通し」を引き合いに、「本年の経済状況には、明るい見通しが出てきています」「実質賃金も1.3％の伸びを見込んでいます」と主張。教育無償化が物価上昇の抑制に寄与すると強調し、ガソリン暫定税率の廃止によるエネルギー価格の引き下げに胸を張った。

いくら「明るい兆し」を訴えても、肝心の物価高対策は巨額予算を積むバラマキ中心で「対策」になっていない。今年も実質賃金のマイナス地獄が続くのか。経済評論家の斎藤満氏が言う。

「正直、政府が掲げる1.3％プラスはかなりハードルが高いと思います。2024、25年の賃上げ率は5％を超えましたが、それでもベースアップに近い部分の所定内給与はプラス2％程度。つまり、実質的なベアが2％程度では、よほど高額なボーナスが出ない限り、物価上昇には追いつかない。企業の多くが今年も昨年と同程度の賃上げが必要と考えていて、この前提からして実質賃金がプラスになる条件は揃っていない。高市政権の財政・金融政策はインフレを促進する内容なので、インフレ率の改善も見込めない。今まで以上の賃上げが見込めず、インフレも進む環境下で、どうすれば実質賃金がプラスに転じるでしょうか」

■人件費コストもかさむ

帝国データバンクによると、今年1〜4月の食品値上げ品目数は3593品目。値上げ要因の中で「原材料高」が9割以上を占めた。日銀が昨年12月に利上げしたものの、円安基調は相変わらずで、さらなる原材料高、物価高騰を招く恐れがある。

「企業の賃上げも当然、人件費コストとして消費者に跳ね返ってきます。もはや企業も値上げに躊躇していませんし、消費者も『苦しいがやむを得ない』と諦めモードになっている。政府・日銀は何よりインフレ抑制を優先すべきです」（斎藤満氏）

高市首相が振りまく期待感とは裏腹に、今年も庶民生活にとって厳しい一年になりそうだ。



◇ ◇ ◇

高市首相がは21年ぶりに「実質賃金プラス1％超」を達成すると公約したが果たして実現するのか。【関連記事】『高市首相が年頭会見で「公約」も…実質賃金「プラス1.3%」達成は本当に実現できるのか？』で詳しく報じている。