トランプ米大統領が麻薬カルテルに対する軍事作戦を海上から地上に拡大すると明らかにし、波紋が予想される。メキシコ領土内の陸上作戦を示唆したとみられる。

トランプ大統領は8日（現地時間）、FOXニュースを進行するショーン・ハニティーのインタビューで「我々は海上から入ってくる麻薬の97％を除去した」とし「これからは麻薬カルテルに関連した陸上打撃を始める」と述べた。

トランプ大統領は「カルテルがすでにメキシコを統制し、毎年、米国で25万〜30万人の命を奪っている」と主張した。

トランプ大統領は具体的な軍事計画や投入時点には言及しなかったが、米軍の地上打撃の可能性に公開的に言及したのは初めてだ。

これに先立ちトランプ大統領は麻薬流入遮断の成果を強調しながら「メキシコ内の秩序回復が米大陸の安定に直結する」と強調してきた。

トランプ大統領は「この作戦でキューバとベネズエラの連帯が弱まった」とし「キューバ軍は作戦の過程で全滅した」と主張した。続いて「キューバはベネズエラの資金と石油に依存し、ベネズエラ政権を保護してきた」とも話した。

トランプ大統領は自身が推進する外交戦略を「ドンロー・ドクトリン」と命名し、「この地域全体を米国主導の安全地帯につくる」と明らかにした。

また、「今後14のグローバル企業がベネズエラ石油インフラ再建に参加する予定」とし「石油産業が数十億ドル規模の価値を創出するだろう」と強調した。

一方、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は「外国の軍事介入は民主主義や安定、福祉をもたらした事例がない」とし「メキシコの主権と内政を侵害する行為は断固拒否する」と話している。