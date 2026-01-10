¡È¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¹ÖºÂ¤ä¤êÈ´¤¤¤¿¡É¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Î½ñÆ»ºîÉÊÈäÏª¤Ë¡ÖÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¿Æ¶á´¶¤¬¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê26¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢TV¾ðÊó»ï¡Ø½µ´©TV¥¬¥¤¥É¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¡£12·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±»ï¤Î¡Ö¿·½ÕÆÃÂç¹æ¡×»ïÌÌ¤Ë¡È2025Ç¯¤Î´é¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢¡È¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¿Æ¶á´¶¤¬¡×¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Î½ñÆ»ºîÉÊ¡õ¿è¤ÊÏÂÁõ¥«¥Ã¥È
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂÉþ»Ñ¤Ç±ïÂ¦¤ËºÂ¤ê³°¤ò¸«¾å¤²¤ë¿è¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¥«¥Ã¥È¤È¡¢¡Ö¶ä ¾±»Ê¹ÀÊ¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿½ñÆ»ºîÉÊ¤Î2Ëç¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¾±»ÊËÜ¿Í¤â°úÍÑ¤·¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¹ÖºÂ¤ä¤êÈ´¤¤¤¿¿Í»Ë¾åºÇ¤â»ú¤¬²¼¼ê¤À¤í¤³¤¤¤Ä¤Ï ¤Þ¤ÀÌ¤À®Ç¯¤Î·¯¤¿¤Á¡¢»ú¤Ï¾å¼ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËÉ®¤ò¼è¤ë¾ìÌÌ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë»ú¤¬¾å¼ê¤¤¤À¤±¤Ç°õ¾ÝÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Âç¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£´èÄ¥¤ì¡ªËÍ¤Ï¼êÃÙ¤ì¤Ç¤¹¡¢¥Ï¥¤¡×¤È¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Ä¡È¼ã¼Ô¡É¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÈÉ®¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é ¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!!¡×¡ÖÌ£¤¬¤¢¤ë¡ª¼êÃÙ¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤»ú¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥È¥á¤È¤«¡¢¥Ï¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤«¤Í¡Á¡×¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾±»Ê¤¯¤ó¤Î»ú¤Ï¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¹ÖºÂ¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¤é¥¹¥´¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Û¤Ü¤ª´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
