元レースクイーンでモデルの相沢菜々子（29）が10日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。

「FRIDAYデジタル写真集 今回も三部作です！嬉しい」と報告し、デジタル写真集「菜色兼美」の表紙をアップ。ヒップラインが強調された紺の透け感あるランジェリーでのバックショットや、ベージュのバンドゥビキニ水着姿などを披露した。

さらに掲載中の雑誌撮影動画を公開。ビキニ水着での入浴ショットや、大胆なスリットの入った小豆色のロングスカート姿などを伝えた。

ファンやフォロワーからも「可愛いしスタイル抜群」「スタイル良くてかっこいい」「菜々緒ポーズが素敵すぎる」「可愛いお尻」「見事な美尻」「いい太もも」「目力とセクシーな唇」「色っぽい仕草」「自信溢れる表情が可愛い過ぎる」「けしからん」「地球上でトップクラスにかわいい」「女性が憧れるボディーNO1」などのコメントが寄せられている。

相沢は福岡県出身。17年にスカウトされ、日本スイムスーツ協会キャンペーンガールに就任して芸能界デビュー。18年、SUPER GT「カルソニックレレディー」としてレースクイーン活動を開始。「GOODRIDE日本レースクイーン大賞2019」で実行委員会特別賞受賞。「MediBang日本レースクイーン大賞2021」ではレースクイーン大賞を受賞。23年に初のイメージビデオ「ナナブンノハチ」を発売。同年12月にレースクイーンを卒業。24年には初写真集「N」を発売。身長173センチ。。愛称は「ななちゃん」「ななぞー」「ハチ子」。特技はクラシックバレエ、ボウリング、書道。趣味はカメラ、タロット占い、神社巡り、バドミントン。