眉頭が濃すぎると老ける！？プロが教えるナチュラル眉への手直しポイント

トップアイデザイナーのクボタマイです。眉メイクの中でも難しいと言われることの多い眉頭。特に、濃くなってしまうというお悩みがとっても多いです。そのお悩み、メイクで解決できます！今回は濃い眉頭をナチュラルに直すポイントをご紹介します。眉頭だけでかなり印象は変わるので、お悩みの方はぜひお試しください♡

眉頭メイクは薄い色！

眉のメイクをするときに、1色で眉頭から眉尻までのせていませんか？

ナチュラル眉には、グラデーションが大事になってきます！

眉頭が1番薄く、眉尻にかけて濃くなるような眉です。しかし1色だけだとのっぺりした印象になって垢抜けません。

眉メイクをするときはグラデーションを意識して、眉頭は薄い色、眉尻は濃い色を使うようにしましょう。

それだけでグッと印象が変わりますよ♡

使用したのはセルヴォーク インディケイトアイブロウパウダー 02ピンクブラウンです。

明るい眉マスカラを使う

眉を薄くしたい！と思ったときによく使われるのが眉マスカラではないでしょうか。

1番手っ取り早く薄い印象にしてくれます。

おすすめアイテムは、フジコ マジカルアイブロウカラー 05アプリコットベージュ。

しかし、眉マスカラののせ方にも注意が必要！

そのままのせるとぼてっと液がつき、薄い印象にしたいのに重くなって逆効果になることがあります。

一度眉マスカラのブラシをしっかりティッシュオフしてからのせると、程よくカラーリングができますのでお試しください♡

コンシーラーで存在感を消す

シミやクマを消すことでよく用いられるコンシーラーですが、眉にも使えるんです！

何もついていないスクリューブラシで、コンシーラーをとります。サッと軽くとるのがポイント！

おすすめはエテュセ スキンフィット カバーコンシーラー。

そのまま眉にのせます。すると、一気に眉の存在感がなくなるんです。

ハイトーンな印象になるので、色味がほしい場合はこの上から眉マスカラをぬってもOK！

今回は3パターン、簡単に眉頭の印象を薄くする方法をご紹介しました。

どれもすぐ実践できますし、ナチュラルに仕上がるのでぜひお試しくださいね♡