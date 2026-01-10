100均でも売ってるんだ！「もうスーパーじゃ買えないよ…」「余ったアレにちょうどいい」

「ダイソーでも売ってるんだ！」と思わず手に取った有名メーカーの『ゆであずき』。近くのスーパーだと大容量タイプしか見かけなかったので、食べきりやすい容量が超助かります。お正月で余らせていたお餅のアレンジなど、料理のトッピングにピッタリ。パウチになっているので、缶詰めよりも使いやすい商品ですよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ゆであずき

価格：￥108（税込）

1袋当たり：118kcal

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902511013042

あの有名メーカーのあずきがダイソーで！？手軽に食べられるプチプラフードをチェック

ダイソーをパトロールしていると、あの有名メーカー「ホテイフーズ」の『ゆであずき』が販売されていました！￥108（税込）とお手頃価格だったので、見かけた瞬間に即カゴINしました。

近所のスーパーだと大容量タイプしか見かけませんでしたが、こちらは1袋90gと食べきりやすい内容量が◎また、こちらはパウチタイプなので、缶詰めよりも使いやすいのが嬉しいです。

1袋当たりのエネルギーは約118kcal。ポリフェノールは約40mgもあるそうですよ。早速いただいていきます！

余っていたお餅に使えて助かる！ダイソーの『ゆであずき』

今の時期、お正月用に買ったお餅を余らせているご家庭も多いのでは？筆者もその1人でしたが、これさえあれば美味しくアレンジできるのでお餅の消費が捗ります。

思ったよりもたっぷり入っているので、お好みにもよりますが、1袋につきお餅2個くらいがちょうどいいかもしれません。

気になるお味は、甘みがありながらも後味はスッキリ。小豆本来の自然な風味や味わいが全面に出ている印象です。粒感もしっかりあり、小豆の食感もGOOD。お餅の他にも、パンケーキにトッピングしたりかき氷にかけたりもできるので、アイデア次第で1年中楽しめますよ。

今回はダイソーの『ゆであずき』をご紹介しました。

甘さ控えめでアレンジの幅が広がるプチプラ便利フード。もちろん、そのままでも美味しくいただけますよ。使い切りやすい容量で、もうスーパーで買えなくなるほどお手頃♡気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。