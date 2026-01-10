見た目もおしゃれで使い心地が良い！100円とは思えない本格商品

ダイソーで見つけた、天然木を使用した雑炊スプーン。ぬくもりのある質感が素敵だなと思って購入したのですが、大当たりなアイテムでした！見た目の良さだけでなく、口に含みやすい形状でごはんが美味しく感じられる優れもの。軽くて丈夫なのでアウトドアシーンにもぴったりです。雑炊だけでなく他の料理にもおすすめ！

商品情報

商品名：椎 雑炊スプーン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582112461666

天然木ならではのぬくもりを感じられる♡ダイソーで見つけた素敵なスプーン

食卓にナチュラルなテーブルウェアが並んでいると、落ち着いた雰囲気にホッとした気分に浸れますよね。ダイソーには天然木を使用したアイテムが揃っているので、手頃に揃えることができます！

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『椎 雑炊スプーン』という商品。雑炊を美味しくいただける、天然木を使用したスプーンです。

価格は110円（税込）と、天然木を使用したカトラリーにしてはお手頃です！筆者が購入した店舗では、食器売り場に置かれていました。

表面塗装の落ち着いた色と艶、木目の美しさが気に入って購入してみました！

ブナ科の「椎（シイ）」という木が使用されています。椎は主に家具や建材、建具などに利用されることが多いそうです。

ちなみに、シイタケ栽培の原木にも使われるそうですよ。

優しい手触りで、手に持ったときにしっくり馴染みます。

また、食器や調理器具のコーティングを傷つけにくいため、安心して使えるのもいいなと思いました。

軽いのに丈夫なので、キャンプやバーベキューなどのアウトドアシーンにもぴったりです。

口に含みやすい形状で料理が美味しく感じられる！

くぼみの部分はやや浅めで、先端が平らな細長い形状になっています。そのため口に含みやすい印象を受けました。

厚みはあるものの角は丸みがあるので、口に含んだときに違和感を感じにくく、ごはんが美味しく感じられます。

金属製スプーン特有の味移りもなく、料理本来の味を楽しむことができます。

雑炊だけでなく、カレーやチャーハンにもおすすめです！

今回はダイソーの『椎 雑炊スプーン』をご紹介しました。

金属製のスタイリッシュなカトラリーもいいですが、こういったぬくもりのあるアイテムも雰囲気があって素敵ですよね。ダイソーならお手頃価格で購入できるので、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。