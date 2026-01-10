正直ここまで寄せる必要ある！？100円とは思えないミニチュア商品

セリアといえばミニチュアサイズのアイテムが豊富ですが、ついに和書風のミニチュアブックが登場していました！まるで本物の古書のようなデザインで、かなり細かい部分まで作り込まれていて本格的♡中のページもしっかりめくれます。正直、100円なのにここまでリアルでいいの！？と思ってしまうほど感動しました！

商品情報

商品名：ドール ブック 和書

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4542804152906

セリアで見つけたらゲット推奨！ミニチュアサイズの和書が素敵すぎる♡

ミニチュアサイズの可愛いアイテムも豊富なセリア。まるで本物のアイテムと錯覚してしまうような、かなり作り込まれた商品が売られていて毎回驚かされます！

今回購入したのは、こちらの『ドール ブック 和書』という商品です。本物の和書そっくりなデザインの、ドールにおすすめなミニチュアブックです。

価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売り場に置かれていました。

デザインは全4種類あり、筆者は2種類を購入してみました。

まず最初にご紹介するのは、和綴じ風のミニチュアブック。

古書のような風情のあるデザインがとても素敵です！

このブックの凄いところは、細かい部分までこだわった作り！

背表紙までしっかりと作り込まれています。

紐は本物に見えますが印刷です。実際に紐が使われていたら完璧でしたが、かなりよくできていて、本物っぽく作られている点はさすがだなと思いました。

中には何も書かれていませんが、実際にページを1枚1枚めくることができます。

よりリアリティを出したい場合は、お好みで中に古書風の紙を貼り付けたり、それっぽい文字を書き込んだりして、アレンジを加えてもいいかもしれません。

素材も本物みたいで本格的！国語辞典風のミニチュアブックにも注目

一方、国語辞典風のミニチュアブックにもご注目。

表紙は箔押しがされており、こちらも本物にかなり近いデザインになっています。

素材も本物の辞書のような、合成皮革風の質感で驚きました！

裏表紙もしっかり模様がついていて、どこから見ても抜かりのないデザインです。

ぬいぐるみやフィギュア、ドールのディスプレイや撮影に大活躍間違いなし！

ミニチュアのコレクションとしてもおすすめです。

今回はセリアで見つけた『ドール ブック 和書』をご紹介しました。

この手の商品で和テイストな商品は珍しいなと思いました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。