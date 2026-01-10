正直ここまで寄せる必要ある！？100円とは思えないミニチュア商品
商品情報
商品名：ドール ブック 和書
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4542804152906
セリアで見つけたらゲット推奨！ミニチュアサイズの和書が素敵すぎる♡
ミニチュアサイズの可愛いアイテムも豊富なセリア。まるで本物のアイテムと錯覚してしまうような、かなり作り込まれた商品が売られていて毎回驚かされます！
今回購入したのは、こちらの『ドール ブック 和書』という商品です。本物の和書そっくりなデザインの、ドールにおすすめなミニチュアブックです。
価格は各110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売り場に置かれていました。
デザインは全4種類あり、筆者は2種類を購入してみました。
まず最初にご紹介するのは、和綴じ風のミニチュアブック。
古書のような風情のあるデザインがとても素敵です！
このブックの凄いところは、細かい部分までこだわった作り！
背表紙までしっかりと作り込まれています。
紐は本物に見えますが印刷です。実際に紐が使われていたら完璧でしたが、かなりよくできていて、本物っぽく作られている点はさすがだなと思いました。
中には何も書かれていませんが、実際にページを1枚1枚めくることができます。
よりリアリティを出したい場合は、お好みで中に古書風の紙を貼り付けたり、それっぽい文字を書き込んだりして、アレンジを加えてもいいかもしれません。
素材も本物みたいで本格的！国語辞典風のミニチュアブックにも注目
一方、国語辞典風のミニチュアブックにもご注目。
表紙は箔押しがされており、こちらも本物にかなり近いデザインになっています。
素材も本物の辞書のような、合成皮革風の質感で驚きました！
裏表紙もしっかり模様がついていて、どこから見ても抜かりのないデザインです。
ぬいぐるみやフィギュア、ドールのディスプレイや撮影に大活躍間違いなし！
ミニチュアのコレクションとしてもおすすめです。
今回はセリアで見つけた『ドール ブック 和書』をご紹介しました。
この手の商品で和テイストな商品は珍しいなと思いました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。